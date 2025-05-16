Испытываю неописуемую боль, – партнерша Нелипы в "Танцах" отреагировала на его гибель

15 мая стало известно о гибели украинского шоумена и юмориста Максима Нелипы, который служил в ВСУ. Это трагическое известие прокомментировало немало звезд, которые были с ним лично знакомы. Среди них танцовщица Алена Шоптенко.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Известно, что она была партнершей Нелипы во втором сезоне "Танцев со звездами".

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Так, 15 мая Алена Шоптенка опубликовала щемящую сторис, где вспомнила о Максиме Нелипе.

За все эти годы войны среди тех, кого я знала лично, не было погибших на фронте. Сегодня чувствую неописуемую боль. Погиб во время боевого задания мой партнер в "Танцах со звездами-2" Максим Нелипа. Мои соболезнования семье Максима. Очень трудно подобрать слова в таких случаях. Вечная память герою,

– написала танцовщица в соцсетях и опубликовала фото погибшего воина.

Алена Шоптенко отреагировала на гибель Максима Нелипы / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о гибели Максима Нелипы

С начала полномасштабного вторжения России телеведущий вступил в ряды территориальной обороны, а впоследствии – продолжил службу уже в составе Вооруженных сил Украины. Он выполнял боевые задачи в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, входящий в Силы беспилотных систем ВСУ.

Как сообщила жена Максима, воин погиб 12 мая. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются – проводится официальное расследование.

Недавно Нелипу назначили командиром роты. Его брат Андрей вспоминал, что Максим "устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов".

Накануне наша редакция писала подробный материал о том, чем был известен Максим Нелипа.