Испытываю неописуемую боль, – партнерша Нелипы в "Танцах" отреагировала на его гибель
- Украинский шоумен Максим Нелипа погиб во время боевого задания. Он служил в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов.
Танцовщица Алена Шоптенко, его партнерша по "Танцам со звездами", выразила соболезнования и неописуемую боль в соцсетях.
15 мая стало известно о гибели украинского шоумена и юмориста Максима Нелипы, который служил в ВСУ. Это трагическое известие прокомментировало немало звезд, которые были с ним лично знакомы. Среди них танцовщица Алена Шоптенко.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Известно, что она была партнершей Нелипы во втором сезоне "Танцев со звездами".
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За все эти годы войны среди тех, кого я знала лично, не было погибших на фронте. Сегодня чувствую неописуемую боль. Погиб во время боевого задания мой партнер в "Танцах со звездами-2" Максим Нелипа. Мои соболезнования семье Максима. Очень трудно подобрать слова в таких случаях. Вечная память герою,
– написала танцовщица в соцсетях и опубликовала фото погибшего воина.
Алена Шоптенко отреагировала на гибель Максима Нелипы / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о гибели Максима Нелипы
С начала полномасштабного вторжения России телеведущий вступил в ряды территориальной обороны, а впоследствии – продолжил службу уже в составе Вооруженных сил Украины. Он выполнял боевые задачи в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, входящий в Силы беспилотных систем ВСУ.
Как сообщила жена Максима, воин погиб 12 мая. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются – проводится официальное расследование.
Недавно Нелипу назначили командиром роты. Его брат Андрей вспоминал, что Максим "устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов".
Накануне наша редакция писала подробный материал о том, чем был известен Максим Нелипа.