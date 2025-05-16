Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. Відомо, що вона була партнеркою Неліпи в другому сезоні "Танців з зірками".

До теми Твоя усмішка – у нашій пам'яті, – українські зірки з болем реагують на загибель Максима Неліпи

Так, 15 травня Олена Шоптенка опублікувала щемливу сторіс, де згадала про Максима Неліпу.

За всі ці роки війни серед тих, кого я знала особисто близько, не було загиблих на фронті. Сьогодні відчуваю невимовний біль. Загинув під час бойового завдання мій партнер у "Танцях з зірками-2" Максим Неліпа. Мої співчуття родині Максима. Дуже важко підібрати слова у таких випадках. Вічна пам'ять герою,

– написала танцівниця в соцмережах та опублікувала фото загиблого воїна.

Олена Шоптенко відреагувала на загибель Максима Неліпи / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про загибель Максима Неліпи

З початку повномасштабного вторгнення Росії телеведучий вступив до лав територіальної оборони, а згодом – продовжив службу вже у складі Збройних сил України. Він виконував бойові завдання в 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, що входить до Сил безпілотних систем ЗСУ.

Як повідомила дружина Максима, воїн загинув 12 травня. Обставини трагедії наразі з'ясовуються – проводиться офіційне розслідування.

Нещодавно Неліпу призначили командиром роти. Його брат Андрій згадував, що Максим "влаштовував за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів".

Напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, чим був відомий Максим Неліпа.