Украинская танцовщица Алена Шоптенко воспитывает 7-летнего сына Алексея. Несколько месяцев назад она рассказала, что у мальчика обнаружили смешанное расстройство поведения и эмоций.

Теперь знаменитость объяснила ситуацию подробнее. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Интересно Я сказал "Да", – блогер Машуковский похвастался роскошным кольцом от бойфренда

После начала полномасштабного вторжения Елена вместе с сыном переехала в Австрию, когда ему было 3 года. Она отмечает, что украинская и австрийская системы воспитания детей очень отличаются. То, что в Украине считается нормальным для ребенка, в Австрии могут воспринимать как отклонение.

Чтобы понять способности Алексея, Елена отвела его к психологам в университет Фрейда. Там ему посоветовали пройти обследование у психотерапевта, психолога, невропатолога и эрготерапевта.

Относительно этой системы они любят этому давать протокольные названия, а на самом деле у ребенка много было очень изменений за последнее время. Это маленький ребенок. Ему надо немножко больше времени, чтобы эмоционально развиться,

– объяснила знаменитость.

Так, стало известно, что у Алексея официального диагноза нет. Она добавила, что сын хорошо общается со сверстниками, имеет много друзей, активный и эмоциональный, но это нормально для его возраста.

Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн

Заметим, накануне стало также известно, что Алена Шоптенко развелась с отцом своего сына. Танцовщица поделилась, общается ли Алексей с папой.