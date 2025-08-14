Сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

Олег и его парень Даниил недавно отпраздновали 5-летие отношений. На эту годовщину они подготовили друг для друга подарки. Олег устроил романтический сюрприз: большое сердце из красных роз с цифрой 5 из желтых роз внутри, шарики в форме сердец с маленькими фотографиями и лепестки роз на полу. Кроме этого, он подарил Даниилу новый MacBook Pro. Даниил в ответ подарил Олегу кольцо от GRAFF.

Сначала он мне сказал "Да", теперь и я ему сказал "Да". Ну тут уже не отвертишься,

– написал блогер под фото.

Похожие кольца от ювелирного дома GRAFF стоят от 1 до 2,6 тысяч долларов.



Кольца GRAFF / Скриншот с сайта

Заметим, что Олег сделал Даниле предложение на вершине горы Говерла во время поездки вместе с друзьями, которая состоялась после их третьей годовщины отношений.