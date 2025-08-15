Олена Шоптенко розкрила подробиці про розлад 7-річного сина і зізналася, як він на нього впливає
- Олена Шоптенко розповіла про те, що у її 7-річного сина Олексія виявили змішаний розлад поведінки та емоцій.
Українська танцівниця Олена Шоптенко виховує 7-річного сина Олексія. Кілька місяців тому вона розповіла, що у хлопчика виявили змішаний розлад поведінки та емоцій.
Тепер знаменитість пояснила ситуацію детальніше. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Після початку повномасштабного вторгнення Олена разом із сином переїхала до Австрії, коли йому було 3 роки. Вона зазначає, що українська й австрійська системи виховання дітей дуже відрізняються. Те, що в Україні вважається нормальним для дитини, в Австрії можуть сприймати як відхилення.
Щоб зрозуміти здібності Олексія, Олена відвела його до психологів в університет Фройда. Там йому порадили пройти обстеження у психотерапевта, психолога, невропатолога та ерготерапевта.
Відносно цієї системи вони люблять цьому давати протокольні назви, а насправді в дитини багато було дуже змін за останній час. Це маленька дитина. Йому треба трошки більше часу, щоб емоційно розвинутися,
– пояснила знаменитість.
Відтак, стало відомо, що в Олексія офіційного діагнозу немає. Вона додала, що син добре спілкується з однолітками, має багато друзів, активний і емоційний, але це нормально для його віку.
Зауважимо, напередодні стало також відомо, що Олена Шоптенко розлучилася з батьком свого сина. Танцівниця поділилася, чи спілкується Олексій з татом.