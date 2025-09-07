Мне очень повезло, – танцовщица Алена Шоптенко вспомнила знакомство с Владимиром Зеленским
- Алена Шоптенко и Владимир Зеленский познакомились на шоу "Танцы со звездами" в 2006 году, где они стали победителями.
- Зеленский проявил себя как старательный и ответственный партнер.
- Хотя после шоу они виделись редко, Шоптенко вспоминает Зеленского как открытого и искреннего человека.
Алена Шоптенко уже давно знакома с Владимиром Зеленским. Она вспомнила, как они познакомились.
Как оказалось, произошло это почти двадцати лет назад. Алена рассказала, какой Владимир в личном общении. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Фокус.
Шоптенко и Зеленский познакомились на шоу "Танцы со звездами", когда Елене было 17 лет, а будущему президенту Украины – 28. Танцовщица была его партнершей на проекте. По ее словам, Зеленский тогда проявил себя как очень старательный и ответственный участник.
Я помню нашу первую репетицию. Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я этого не буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером,
– рассказала Алена Шоптенко.
Алена Шоптенко и Владимир Зеленский / Фото с сайта ТСН
Что известно об общении Алены Шоптенко и Владимира Зеленского?
- Алена и Владимир участвовали в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" в 2006 году. Тогда соревновались 10 пар, а победителей выбирали зрители голосованием. Шоптенко и Зеленский победили в проекте.
- Интересно, что сначала звездным партнером Елены должен был стать журналист Анатолий Борсюк, но в последний момент организаторы изменили решение.
- Шоптенко рассказывала, что уже после победы в "Танцах со звездами" получила финансовую поддержку от Зеленских для участия в Чемпионате мира по бальным танцам в Италии. Она тогда одержала победу.
- В то же время, по словам танцовщицы, со времен шоу они с Владимиром виделись очень редко.