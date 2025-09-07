Олена Шоптенко вже давно знайома з Володимиром Зеленським. Вона пригадала, як вони познайомилися.

Як виявилося, відбулося це майже двадцять років тому. Олена розповіла, який Володимир в особистому спілкуванні. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Фокус.

Шоптенко та Зеленський познайомилися на шоу "Танці з зірками", коли Олені було 17 років, а майбутньому президенту України – 28. Танцівниця була його партнеркою на проєкті. За її словами, Зеленський тоді проявив себе як дуже старанний та відповідальний учасник.

Я пам'ятаю нашу першу репетицію. Зірки часто бувають закритими та зверхніми, але у ньому я цього не побачила. Це була абсолютна проста, відкрита, щира людина, яка дуже старалася на репетиціях. Ніколи не чула від нього: "Я не буду цього робити", "Не хочу" чи "Мені важко". Йому було важливо зробити все на 100%. Подумала, що мені дуже пощастило з партнером,

– розповіла Олена Шоптенко.



Олена Шоптенко та Володимир Зеленський / Фото з сайту ТСН

Що відомо про спілкування Олени Шоптенко та Володимира Зеленського?