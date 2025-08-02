Сталося це після того, як Володимир Зеленський разом з Оленою Шоптенко перемогли у шоу "Танці з зірками". Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Як виявилися, саме завдяки фінансовій допомозі Зеленських Шоптенко змогла взяти участь у престижних змаганнях з танців.

Він (Володимир Зеленський – 24 Канал) тоді допоміг мені з партнером поїхати на Чемпіонат світу зі спортивних бальних танців в Італію, де ми, відповідно, взяли перше місце,

– розповіла Олена.

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

Що відомо про участь Шоптенко та Зеленського у "Танцях з зірками"?

Олена і Володимир стали учасниками першого сезону шоу у 2006 році. У проєкті тоді змагалися 10 зіркових пар, а переможців обирали глядачі голосуванням.

Головними суперниками Олени Шоптенко та Володимира Зеленського були Наталія Могилевська та Влад Яма. Та у фіналі саме Олена з Володимиром здобули перемогу.

Шоптенко згадує, що з партнером вони одразу знайшли спільну мову. Зеленський, за її словами, дослухався до порад, був щирим і вдячним, а вона, зі свого боку, теж багато чого навчилася у нього.

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