Хореографиня розповіла про своє ставлення до ексколеги. Водночас Олена поділилася, як Володимир вплинув на її життя.

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За словами Шоптенко, чоловік дав їй цінні поради, якими вона досі користується. Раніше Олена зазначала, що востаннє спілкувалася з Зеленським, коли той переміг на президентських виборах.

Насправді я дуже багато в нього навчилася. Дуже добре пам'ятаю, як він мені говорив, що насправді змусити людей плакати набагато складніше, ніж сміятися. З того часу, завжди, коли готую постановки, роблю ставку на те, що драматичні зробити буде важче, ніж гумористичні. З часів "Танців" ми бачилися з паном Володимиром дуже давно,

– підкреслила Шоптенко.

Також хореографиня розповіла, що її партнером у шоу "Танці з зірками" спершу мав бути журналіст Анатолій Борсюк. Однак, організатори проєкту відмовилися від цієї ідеї і запропонували Володимиру взяти участь.

Коли до мене на пробне заняття прийшов Володимир Зеленський, ми поспілкувалися, запитання знялися. Я завжди була націлена на результат, а тоді – особливо. Він мене слухав, ніякого спротиву не було. А це головне. І ще я завжди, протягом всього сезону, відчувала від нього велику вдячність. І в мене було те саме до нього,

– зізналася Олена.



Шоптенко і Зеленський на шоу Танці з зірками / Фото телеканалу "1+1"

Нагадаємо, Шоптенко і Зеленський взяли участь у першому сезоні "Танців з зірками" у 2006 році. Їхніми головними суперниками були співачка Наталія Могилевська й танцівник Влад Яма. Однак, у фіналі Олені й Володимиру вдалося отримати кубок переможців.