В етері 24 Каналу лідер команди художнього проєкту "I'm fine" Віталій Дейнега розповів, як виникла ідея цього проєкту та чому інсталяція стала справжнім вибухом в соцмережах.

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Яка ідея інсталяції

Ідея була результатом спільного брейнстормінгу великої кількості українських сучасних митців й кількох людей пов'язаних з рекламою та креативом. Зокрема, Олексія Сай, який є автором, Жанни Кадирової, Саши Кольцова й ще кількох інших відомих людей.

З цими людьми приблизно рік тому протягом кількох місяців ми шукали, що можна зробити. В результаті зупинились на ідеї, яка й була реалізована. Вона дуже проста,

– мовив Дейнега.

Це скульптура, яка складається з великої кількості поверхонь пошкоджених війною, але коли дивитися здалеку, то видно кольоровий, симпатичний напис "I'm fine" – все добре й смайлик у кінці. Проте коли під'їжджаєш, то бачиш, що вона насправді складається з елементів, які несуть в собі багато болю та страждань.

Чим ближче ти під'їжджаєш, тим сильніше воно б'є по голові. До того ж на ній була синхронізована з Києвом сирена повітряної тривоги. Відповідно кожного разу, коли сирена лунала в Києві, вона лунала й тут,

– зазначив лідер команди художнього проєкту.

За його словами, за цією культурою є дві ідеї. Насамперед те, що українці, на жаль, опинилися в зовсім нездоровій дійсності, але не можуть з неї вийти, можуть лише її прийняти й почати боротися в тих обставинах, які є.

Наша реальність настільки далека від того, що є нормальним будь-де поза межами України, але попри це, всі українці ухвалили рішення бути в порядку й взяти відповідальність за себе на себе.

Який вплив на американців

Насправді на такий ефект ми розраховували й добре, що так вийшло,

– наголосив Дейнега.

Ідея дуже проста й вона резонує великій кількості людей. Зокрема, американцям, які цього раніше не розуміли. Вони отримали можливість вперше помацати війну. Для них цей контакт був дуже потужним. Величезна кількість людей плакала, тому ми змогли вразити обидві сторони океану.

"В Україні вразили людей, які це переживають й відчуття яких змогли передати через мистецький вислів. А також американців, для яких Україна тривалий час в'яло лунала в інформаційному полі", – додав лідер команди художнього проєкту.