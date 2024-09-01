Усі скульптури з'явилися у центрі столиці. Роботи автора виконані у червоному кольорі – це притаманний його творчості стиль.

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"Дитина малює тризуб"

Перша скульптура з'явилася на фасаді Головпоштамту. Дитина наче виходить зі стіни і малює на ній тризуб. Метою цієї та наступних скульптур Джеймс Коломін назвав засудження несправедливої війни, від котрої страждають українці та підтримку нашого народу в боротьбі.

Перша скульптура Коломіна в Києві: дивіться відео

"Дівчинка з соняшниками"

Наступна скульптура з'явилася на постаменті, де донедавна стояв пам'ятник Миколі Щорсу. Тепер замість нього там скульптура дівчини, котра милується соняшниками, а ті наче проростають крізь бетон.

Друга скульптура Коломіна в Києві: дивіться відео

"Дівчина на гойдалці"

Третя робота встановлена на мосту над Алеєю Небесної Сотні біля Майдану Незалежності. Це скульптура дівчинки на гойдалці, на голові якої завелика для неї військова каска.

Третя скульптура Коломіна в Києві: дивіться відео

"Хлопчик з серцем у руках"

Наступна скульптура з'явилася на будівлі вестибюля станції метро "Університет", над входом у ботанічний сад імені Фоміна. Це скульптура хлопчика, який тримає у руках серце, а біля нього – плюшевий ведмедик.

Усі 4 скульптури привертають увагу до дітей, котрі страждають від війни.

Четверта скульптура Коломіна в Києві: дивіться відео

"Голуб миру"

Останньою інсталяцією став голуб з лавровою гілочкою в дзьобі, котра з'явилася на одному з ліхтарних стовпів на Майдані Незалежності. Це символ миру, котрий встановлений поблизу меморіалу з прапорами в пам'ять про тих, чиє життя забрала війна.

П'ята скульптура Коломіна в Києві: дивіться відео

Таким чином митець підтримав нашу країну та зробив подарунок столиці до Дня Незалежності.