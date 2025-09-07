Як виявилося, відбулося це майже двадцять років тому. Олена розповіла, який Володимир в особистому спілкуванні. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Фокус.
Не пропустіть Даша Квіткова вдруге виходить заміж: блогерка показала розкішну обручку від коханого
Шоптенко та Зеленський познайомилися на шоу "Танці з зірками", коли Олені було 17 років, а майбутньому президенту України – 28. Танцівниця була його партнеркою на проєкті. За її словами, Зеленський тоді проявив себе як дуже старанний та відповідальний учасник.
Я пам'ятаю нашу першу репетицію. Зірки часто бувають закритими та зверхніми, але у ньому я цього не побачила. Це була абсолютна проста, відкрита, щира людина, яка дуже старалася на репетиціях. Ніколи не чула від нього: "Я не буду цього робити", "Не хочу" чи "Мені важко". Йому було важливо зробити все на 100%. Подумала, що мені дуже пощастило з партнером,
– розповіла Олена Шоптенко.
Олена Шоптенко та Володимир Зеленський / Фото з сайту ТСН
Що відомо про спілкування Олени Шоптенко та Володимира Зеленського?
- Олена та Володимир брали участь у першому сезоні шоу "Танці з зірками" у 2006 році. Тоді змагалися 10 пар, а переможців обирали глядачі голосуванням. Шоптенко та Зеленський перемогли у проєкті.
- Цікаво, що спочатку зірковим партнером Олени мав стати журналіст Анатолій Борсюк, але в останній момент організатори змінили рішення.
- Шоптенко розповідала, що вже після перемоги в "Танцях з зірками" отримала фінансову підтримку від Зеленських для участі у Чемпіонаті світу з бальних танців в Італії. Вона тоді здобула перемогу.
- Водночас, за словами танцівниці, з часів шоу вони з Володимиром бачилися дуже рідко.