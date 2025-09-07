Как оказалось, произошло это почти двадцати лет назад. Алена рассказала, какой Владимир в личном общении. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Фокус.

Не пропустите Даша Квиткова во второй раз выходит замуж: блогерша показала роскошное кольцо от любимого

Шоптенко и Зеленский познакомились на шоу "Танцы со звездами", когда Елене было 17 лет, а будущему президенту Украины – 28. Танцовщица была его партнершей на проекте. По ее словам, Зеленский тогда проявил себя как очень старательный и ответственный участник.

Я помню нашу первую репетицию. Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я этого не буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером,

– рассказала Алена Шоптенко.



Алена Шоптенко и Владимир Зеленский / Фото с сайта ТСН

Что известно об общении Алены Шоптенко и Владимира Зеленского?