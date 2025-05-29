Почти три десятилетия создавал треки для "Симпсонов": умер композитор Альф Клаузен

В четверг, 29 мая, умер американский композитор Альф Клаузен. В течение 27 лет он создавал треки для мультсериала "Симпсоны".

Клаузен отошел в вечность в возрасте 84 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Новости к теме Умер известный композитор Шарль Дюмон – автор хитов Эдит Пиаф

Что известно об Альфе Клаузене

Дочь композитора Каарин сообщила агентству, что Клаузен умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что до того он 10 лет боролся с болезнью Паркинсона.

Клаузен известен саундтреками к мультсериалу "Симпсоны". Он также писал музыку для телесериалов "Лунный свет" и "Альф". Относительно последнего он даже шутил, что это не его родственник, ведь герой имеет такое же имя, как он.

Кроме этого, 30 раз Клаузен номинировался на премию "Эмми", 21 из которых – за "Симпсонов" и дважды побеждал в ней в 1997 и 1998 годах.

Заметим, что главную песню для "Симпсонов" создал Дэнни Элфман, тогда как Клаузен присоединился к проекту в 1990 году и обеспечивал практически всю его музыку до 2017 года.

Композитор создал почти 600 партитур и для их исполнения дирижировал оркестром из 35 участников. Он подходил к музыке "Симпсонов" как к драме и говорил: "Я озвучиваю эмоции персонажей, а не конкретные действия на экране".

Клаузен был невероятно талантливым человеком, который так много сделал для "Симпсонов",

– написал один из первых сценаристов "Симпсонов" Эл Джин.

Также композитор создавал музыку к кинолентам 1980-х годов, в частности таких как "Всплеск", "Повелитель зверей" и "Лунный свет". У Клаузена остались жена Салли, дети Каарин, Скотт и Кайл, пасынки Джош и Эмили, а также 11 внуков.

К слову, ранее на войне погиб актер "Дизель шоу" Максим Нелипа. Он был командиром разведывательного взвода и погиб в бою 12 мая.