Металлический корсет, танцовщики и мощный вокал: представительница Польши выступила на Евровидении-2026

Представительница Польши Alicja в этом году попала в гранд-финал Евровидения с конкурсным треком Pray. По результатам голосования артистка заняла 12 место.

Каким было выступление Alicja и что известно о певице и ее участии в Евровидении – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Представительница Польши исполнила песню Pray – это энергичный трек в стиле R&B с элементами госпела. В нем Alicja поет о вере в себя, внутреннюю силу и умение преодолевать трудности и двигаться вперед, несмотря на жизненные вызовы.

На сцене в Вене певица появилась в серебристом металлическом корсете, который подчеркивает талию. Образ дополнили свободные черные брюки с высокой посадкой, что добавили образу контраста. Из украшений она выбрала аксессуар на руку и серьги в тон корсета. Сначала Алиция выступала сама, а затем к ней присоединились танцовщики, которые появились на специальной платформе и добавили номеру динамики.

Что известно о представительнице Польши на Евровидении-2026?

Alicja – польская певица и автор песен, которая стала известной после победы в шоу The Voice of Poland. В своем творчестве она сочетает R&B и соул. Последние ее песни часто основаны на личном опыте. В 2024 году артистка выпустила свой дебютный альбом nie wracam, в который вошли несколько популярных треков, в частности Spokojnie panowie, nie wracam, Za dużo łez и W co ty dziś grasz.

Сейчас она работает над первым англоязычным альбомом, чтобы выйти на международную аудиторию.

Интересно, что в 2020 году Alicja уже выигрывала польский Национальный отбор с песней Empires, однако тогда Евровидение отменили из-за пандемии COVID-19, и она так и не смогла представить страну на международной сцене.