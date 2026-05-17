Она поразила зрителей своим сильным вокалом и ярким номером. Видео из Вены уже опубликовали на официальном ютуб-канале Евровидения.

Дельта Гудрем мощно исполнила конкурсный трек Eclipse.

Для своего выхода на сцену певица выбрала элегантное светлое платье, украшенное стразами, которое дополнила блестящими украшениями. Образ выглядел элегантно и хорошо вписывался в концепцию номера. На сцене были дым, огонь и световые эффекты. Во время номера Дельта также сыграла на фортепиано, а кульминацией стало ее поднятие на специальной платформе над сценой. Номер получился действительно зрелищным и эмоциональным, оставив сильное впечатление на зрителей.

Кстати, Ирина Билык подозревает, что австралийская участница Евровидения-2026 могла позаимствовать идею ее песни "О любви" в своем треке Eclipse.

Добавим, что букмекеры EurovisionWorld прогнозируют второе место Дельте Гудрем на Евровидении-2026.

Что известно о представительнице Австралии на Евровидении-2026?

Дельта Гудрем – известная певица, автор песен. Она начала музыкальную карьеру очень рано – уже в 15 лет подписала свой первый контракт. Популярность пришла к ней после выхода дебютного альбома Innocent Eyes, который стал одним из самых успешных в истории австралийской музыки.

Кроме музыки, Дельта также снималась в фильмах и сериалах и была тренером шоу The Voice Australia. Она пробовала себя и в других проектах: написала книгу Bridge Over Troubled Dreams, которая стала бестселлером, а также выпустила собственные духи.