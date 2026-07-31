Тайна раскрыта: Алина Гросу призналась, почему тщательно скрывает от общественности отца своего сына

В украинском шоу-бизнесе всегда полно интриг, и одна из них – личная жизнь Алины Гросу. Ты же наверняка помнишь, сколько слухов ходит вокруг избранника певицы, которого она не спешит показывать своим поклонникам.

В интервью для kp.ua звездная мамочка призналась, почему крайне редко делится семейными фотографиями. Из-за такой скрытности в сети уже давно активно ходят слухи, будто артистка во второй раз вышла замуж за российского актера Романа Полянского.

Сама же исполнительница пояснила, что вовсе не пытается играть в шпионов. Она просто оставила за собой право на частную жизнь и спокойствие.

Я бы не сказала, что скрываю что-то. Мы не живем в режиме конспирации, не прячемся от людей. Если кто-то встретит нас в городе – мы совершенно спокойно можем пообщаться или сфотографироваться. Но имею ли я право не показывать мужа в своем блоге? Конечно, имею,

– заявила Алина.

Алина Гросу с мужем / фото из инстаграма

Кстати, пару действительно неоднократно замечали вместе на улицах. Однако после предыдущего публичного опыта девушка сделала определенные выводы. Она поняла, что излишнее внимание только усложняет и портит отношения.

Любая ссора или сложный период сразу становились поводом для обсуждений, оценок и выводов. Люди часто забывают, что артист – это прежде всего обычный человек. Мы тоже можем ошибаться, ссориться, мириться, проходить непростые этапы в отношениях. Не все хочется переживать вместе с социальными сетями,

– откровенно призналась звезда.

Алина Гросу и Роман Полянский на архивном кадре / фото из инстаграма

Кроме того, знаменитость очень переживает, чтобы семейные перипетии не отвлекали поклонников от ее музыки.

Я часто пою песни о любви, расставании, разбитом сердце и сильных переживаниях. Для меня очень важно, чтобы слушатель верил этим историям и проживал их вместе со мной. Иногда чрезмерная открытость личной жизни может отвлекать от самого творчества,

– подчеркнула певица.

Не обошла вниманием Алина и тему материнства. После рождения маленького сына Марка-Габриэля ее будни кардинально изменились. Однако она не собирается отказываться от сцены, а успешно совмещает карьеру и уход за ребенком.

Сейчас мой день – это постоянный баланс. Прежде всего я мама: покормить, переодеть, убаюкать, поиграть. Если нужно ехать на запись песни, съемки или интервью, мне очень помогает моя семья. Помогают муж, родители, а также няня. Но мне очень непросто оставлять сына даже на несколько часов,

– подытожила Гросу.

Алина Гросу также раскрыла неожиданную деталь в поведении своего трехмесячного сына и поделилась его первыми маленькими достижениями.