Алина Гросу замиловала новыми фото с новорожденным сыном и мужем

На днях Алина Гросу впервые стала мамой. Певица показала новые фото с новорожденным сыном и мужем.

Серией семейных фотографий Гросу поделилась на своей странице в инстаграме.

Алина Гросу пока не показывает лицо сына, а также не раскрывает его имя. В комментарии "Сніданку з 1+1" певица сказала, что расскажет, как назвала малыша, после крещения.

На фотографиях Гросу также закрыла лицо своего мужа эмоджи сердечка. Она скрывает личность любимого, однако в сети предполагают, что артистка вышла замуж за российского актера Романа Полянского.

Подруги Алины рассказали, что она с детства мечтала о сыне. Певица этого не помнит, но лишь после рождения ребенка по-настоящему поняла, что такое счастье.

Девушки, я точно знаю, что у каждой из вас есть подруга – мама ангелочка, которая присылает вам каждый пук своего лучшего в мире ребенка, и вас уже это, мягко говоря, немного бесит. У моих подруг теперь тоже есть такая подруга. С чем я их и поздравляю. Потому что так любоваться 4 килограммами мальчишки может только его мама. И, надеюсь, в будущем хорошая жена,

– написала Гросу под фото.

Алина Гросу с мужем и сыном / Фото из инстаграма певицы

