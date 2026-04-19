Алина Гросу замиловала новыми фото с новорожденным сыном и мужем
На днях Алина Гросу впервые стала мамой. Певица показала новые фото с новорожденным сыном и мужем.
Серией семейных фотографий Гросу поделилась на своей странице в инстаграме.
Кстати Алина Гросу рассказала, почему рожала в Украине и на кого похож сын
Алина Гросу пока не показывает лицо сына, а также не раскрывает его имя. В комментарии "Сніданку з 1+1" певица сказала, что расскажет, как назвала малыша, после крещения.
На фотографиях Гросу также закрыла лицо своего мужа эмоджи сердечка. Она скрывает личность любимого, однако в сети предполагают, что артистка вышла замуж за российского актера Романа Полянского.
Подруги Алины рассказали, что она с детства мечтала о сыне. Певица этого не помнит, но лишь после рождения ребенка по-настоящему поняла, что такое счастье.
Девушки, я точно знаю, что у каждой из вас есть подруга – мама ангелочка, которая присылает вам каждый пук своего лучшего в мире ребенка, и вас уже это, мягко говоря, немного бесит. У моих подруг теперь тоже есть такая подруга. С чем я их и поздравляю. Потому что так любоваться 4 килограммами мальчишки может только его мама. И, надеюсь, в будущем хорошая жена,
– написала Гросу под фото.
Алина Гросу родила первенца: главное
Алина Гросу родила сына в Украине, хотя с 2022 года живет в Лос-Анджелесе. Она сообщила о том, что впервые стала мамой 17 апреля, и одновременно выпустила колыбельную, которую посвятила первенцу.
Мальчик родился с весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров. Муж Гросу присутствовал в начале и в конце родов, когда перерезали пуповину.
Артистка делилась, что сын похож на ее мужа и отца.