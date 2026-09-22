Прожив несколько лет в США, Алина Гросу вернулась в Украину: артистка назвала главную причину

Алина Гросу вернулась в Украину после нескольких лет проживания в США. Теперь певица живет здесь вместе с маленьким сыном и мужем, которого не показывает публике.

Артистка рассказала, почему решила вернуться на родину, в интервью OBOZ.UA.

Оказалось, что Алина Гросу приехала в Украину еще до рождения сына. По словам певицы, для нее было важно, чтобы ребенок рос рядом с большой и любящей семьей.

Вся моя семья сейчас в Украине, и я хочу, чтобы рядом с ним были не только родители, но и дедушка, бабушка, тети, дяди, прабабушки – у него их даже две. Мне кажется, для сына так будет психологически безопаснее,

– пояснила певица.

Важную роль для Гросу играют и украинские традиции, и менталитет. Певица хочет, чтобы ее сын рос в Украине и с детства знакомился с культурой своей семьи. Она также считает, что здесь мальчик сможет быстрее и лучше выучить украинский язык. Отдельно артистка отметила украинское начальное образование.

Я смотрю на то, как учится мой брат, сколько языков он изучает, какие возможности мы можем ему дать, и, конечно, хочу, чтобы мой малыш сейчас рос именно в Украине,

– подчеркнула певица.

Алина Гросу с сыном / Фото из инстаграма певицы

Сыну Алины Гросу Марку-Габриэлю уже исполнилось пять месяцев. Артистка пока не показывает публике лицо отца ребенка. В то же время в сети уже давно ходят слухи, что ее мужем является российский актер Роман Полянский.

Алина объясняла, что не скрывает мужа, а просто не хочет выставлять семейную жизнь напоказ. Она отмечала, что они могут спокойно пообщаться или сфотографироваться, если их встретят на улице. Однако показывать избранника в соцсетях артистка пока не хочет.

Недавно Алина Гросу также показала, на кого похож ее маленький сын. Оказалось, что Марко-Габриэль унаследовал черты не от мужа певицы.