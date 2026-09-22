Артистка розповіла, чому вирішила повернутися на батьківщину в інтерв'ю OBOZ.UA.

Виявилося, що Аліна Гросу приїхала в Україну ще до народження сина. За словами співачки, для неї було важливо, щоб дитина росла поруч із великою та люблячою родиною.

Уся моя родина зараз в Україні, і я хочу, щоб поруч із ним були не тільки батьки, а й дідусь, бабуся, тітки, дядьки, прабабусі – у нього їх навіть дві. Мені здається, для сина так буде психологічно безпечніше,

– пояснила співачка.

Важливу роль для Гросу відіграють і українські традиції та менталітет. Співачка хоче, щоб її син ріс в Україні та змалку знайомився з культурою своєї родини. Вона також вважає, що тут хлопчик зможе швидше та краще вивчити українську мову. Окремо артистка відзначила українську початкову освіту.

Я дивлюся на те, як навчається мій брат, скільки мов він вивчає, які можливості ми можемо йому дати, і, звичайно, хочу, щоб мій малий зараз зростав саме в Україні,

– наголосила співачка.

Аліна Гросу з сином / Фото з інстаграму співачки

Сину Аліни Гросу Марку-Габріелю вже виповнилося п'ять місяців. Артистка поки не показує публіці обличчя батька дитини. Водночас у мережі вже давно ширяться чутки, що її чоловіком є російський актор Роман Полянський.

Аліна пояснювала, що не приховує чоловіка, а просто не хоче виставляти сімейне життя напоказ. Вона зазначала, що вони можуть спокійно поспілкуватися чи сфотографуватися, якщо їх зустрінуть на вулиці. Однак показувати обранця в соцмережах артистка наразі не хоче.

Нещодавно Аліна Гросу також показала, на кого схожий її маленький син. Виявилося, що Марко-Габріель успадкував риси не від чоловіка співачки.