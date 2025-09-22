Укр Рус
22 сентября, 11:19
2

Два года без дома, – Alina Pash вернулась в Украину

София Хомишин
Основні тези
  • Alina Pash вернулась в Украину после двух лет ожидания на визу талантов и гринкарту, проживая в США.
  • Певица выступила на концерте Монатика в Киеве, отметив, что эти два года помогли ей научиться слышать себя.

На днях стало известно, что украинская певица Alina Pash вернулась в Киев. Она около двух лет не была дома.

Артистка впервые прокомментировала свой приезд. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Alina Pash.

Как оказалось, исполнительница находилась за границей, ожидая оформления визы талантов и гринкарты.

Два года без дома. Два года ожидания визы талантов и гринкарты – за возможность снова дышать полной грудью и свободно ездить по миру,
– написала Алина, и отметила, что наконец вернулась в Украину.

Как известно, она сразу после приезда выступила в столице. Alina Pash стала одной из 9 звезд, которые вышли на одну сцену с Монатиком во время его концерта "Так умеешь лишь ты", который прошел 20 сентября во Дворце спорта в Киеве.

Более десяти тысяч человек. Мы пели, танцевали, кричали в унисон. Я честно скажу – вдохновлена до слез. Я благодарна до мурашек. Я счастлива... Видимо, мне и надо было эти два года одиночества – чтобы научиться слышать себя. А теперь я снова могу отдавать. С любовью. С правдой. С огнем. Спасибо каждому. Это самый большой подарок – быть вместе,
– написала певица в соцсетях.

Что известно о выезде Alina Pash из Украины?

  • До недавнего времени певица проживала в США. В ее профиле в инстаграме указано, что она жила в Лос-Анджелесе.
  • Еще в октябре 2024 года пользователи сети заметили, что Alina Pash изменила свой профиль. Тогда она удалила посты, в которых упоминала Украину. Последняя публикация датировалась 30 августа 2024 года, как писал Show 24. В этот период певица активно продвигала новые англоязычные треки, среди которых Kigurumi, Bad Witch и другие.
  • Сейчас на ее странице снова появились старые посты, датируемые 2017 годом. Однако большинство публикаций до сих пор написаны на английском языке.