Днями стало відомо, що українська співака Alina Pash повернулася до Києва. Вона близько двох років не була вдома.

Артистка вперше прокоментувала свій приїзд. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Alina Pash.

Як виявилося, виконавиця перебувала за кордоном, очікуючи на оформлення візи талантів та грінкарти.

Два роки без дому. Два роки очікування візи талантів і грінкарти – за можливість знову дихати на повні груди й вільно їздити світом,

– написала Аліна, та наголосила, що нарешті повернулася до України.

Як відомо, вона одразу після приїзду виступила в столиці. Alina Pash стала однією з 9 зірок, які вийшли на одну сцену з Монатіком під час його концерту "Так вмієш лиш ти", який пройшов 20 вересня в Палаці спорту в Києві.

Понад десять тисяч людей. Ми співали, танцювали, кричали в унісон. Я чесно скажу – натхненна до сліз. Я вдячна до мурах. Я щаслива… Мабуть, мені й треба було ці два роки самотності – щоби навчитися чути себе. А тепер я знову можу віддавати. З любов'ю. З правдою. З вогнем. Дякую кожному. Це найбільший подарунок – бути разом,

– написала співачка в соцмережах.

Що відомо про виїзд Alina Pash з України?