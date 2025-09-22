Два роки без дому, – Alina Pash повернулась в Україну
- Alina Pash повернулася до України після двох років очікування на візу талантів та грінкарту, проживаючи в США.
- Співачка виступила на концерті Монатіка в Києві, зазначивши, що ці два роки допомогли їй навчитися чути себе.
Днями стало відомо, що українська співака Alina Pash повернулася до Києва. Вона близько двох років не була вдома.
Артистка вперше прокоментувала свій приїзд. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Alina Pash.
Як виявилося, виконавиця перебувала за кордоном, очікуючи на оформлення візи талантів та грінкарти.
Два роки без дому. Два роки очікування візи талантів і грінкарти – за можливість знову дихати на повні груди й вільно їздити світом,
– написала Аліна, та наголосила, що нарешті повернулася до України.
Як відомо, вона одразу після приїзду виступила в столиці. Alina Pash стала однією з 9 зірок, які вийшли на одну сцену з Монатіком під час його концерту "Так вмієш лиш ти", який пройшов 20 вересня в Палаці спорту в Києві.
Понад десять тисяч людей. Ми співали, танцювали, кричали в унісон. Я чесно скажу – натхненна до сліз. Я вдячна до мурах. Я щаслива… Мабуть, мені й треба було ці два роки самотності – щоби навчитися чути себе. А тепер я знову можу віддавати. З любов'ю. З правдою. З вогнем. Дякую кожному. Це найбільший подарунок – бути разом,
– написала співачка в соцмережах.
Що відомо про виїзд Alina Pash з України?
- Донедавна співачка проживала у США. У її профілі в інстаграмі зазначено, що вона мешкала в Лос-Анджелесі.
- Ще в жовтні 2024 року користувачі мережі помітили, що Alina Pash змінила свій профіль. Тоді вона видалила пости, у яких згадувала Україну. Остання публікація датувалася 30 серпня 2024 року, як писав Show 24. У цей період співачка активно просувала нові англомовні треки, серед яких Kigurumi, Bad Witch та інші.
- Наразі на її сторінці знову з'явилися старі пости, що датуються 2017 роком. Проте більшість публікацій і досі написані англійською мовою.