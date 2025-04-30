Ударил сына по лицу, – Алина Шаманская впервые раскрыла детали брака с Ханумаком

Блогер Алина Шаманская рассказала о браке и разводе с актером Русланом Ханумаком. Она призналась, когда в отношениях появилась трещина и что стало последней каплей.

Алина Шаманская дала интервью Маше Ефросининой, где впервые рассказала детали брака с бывшим мужем Русланом Ханумаком. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на программу "Экзамен".

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Алина Шаманская вспомнила, что в отношениях ей не хватало внимания, понимания от бывшего мужа. По ее словам, она переживала абьюз и эмоциональные качели – от идеализации до пренебрежения. Блогер рассказала, что на шестом месяце беременности она заметила, что Руслан переписывается с другими.

Я была шокирована, не ожидала этого. Я была искренне уверена, что я единственная женщина, которая его интересует. Он переписывался с разными девушками – и очень публичными, и непубличными – на протяжении всего нашего брака. Это были и дружеские переписки, и переписки романтические и даже сексуального характера,

– сказала Шаманская.

Ведущая добавила, что часто их ссоры были из-за бытовых вопросов и уборки. По словам Алины, в понимании Ханумака "женщина должна быть уборщицей", готовить и ухаживать за ребенком.

"Он регулярно меня обесценивал, презирал, унижал. Постоянно говорил: "ты некоммуникабельная, не умеешь дружить". Я не чувствовала себя желанной ни как женщина, ни в сексуальном плане, ни как друг", – добавила Алина Шаманская.

Что стало последней каплей

Алина Шаманская рассказала, что за две недели до начала полномасштабного вторжения попросила у Руслана развод. Он попросил дать ему последний шанс, накануне поездки пары в Барселону на день рождения блогера.

Так супруги поехали за границу, где узнали о полномасштабной войне. Из-за этих событий Алина и Руслан решили не расторгать брак, но они жили в отдельных комнатах. Все же произошла ситуация, которая стала для блогера последней каплей и окончательно привела к разводу.

Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было больше морально ужасно. Это было потому, что сын не захотел разговаривать по телефону с его бабушкой и дедушкой. А у Артура пиньята, бассейн, дети, веселье, какие там бабушка и дедушка. Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Вот так закончились наши отношения,

– рассказала Алина Шаманская.



Алина Шаманская с сыном / Фото из инстаграма Алины Шаманской

Заметим, о разрыве Алины Шаманской и Руслана Ханумака стало известно в январе 2023 года. В марте 2024 года они официально развелись. Летом прошлого года Руслан Ханумак уехал из Украины в США.