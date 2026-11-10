Алла Кудлай встала на защиту своей крестницы Насти Каменских после скандальных заявлений о кисте

Украинская певица Алла Кудлай высказалась о своей крестнице Насте Каменских, которая недавно оказалась в центре языкового скандала.

Артистка прокомментировала ситуацию в интервью для проекта "Наедине с Гламуром".

Кудлай назвала Настю своей любимой девочкой и рассказала, что они до сих пор общаются. По словам народной артистки, крестница часто звонит ей.

Настенька – моя любимая девочка. Я ее очень люблю. Она очень талантливая, красивая, приветливая. Она всегда мне звонит. Это моя крестница. Она очень классная девочка,

– поделилась певица.

Настя Каменских с мамой и крестной / Фото со страницы в инстаграме kamenskux

Напомним, что в сентябре Настя Каменских оказалась в центре языкового скандала. Поводом для обсуждений стало интервью певицы российской журналистке Екатерине Гордеевой. Во время разговора певица объяснила, почему после начала полномасштабной войны снова начала говорить на русском языке.

По словам Каменских, примерно полгода она общалась исключительно на украинском. Однако в этот период у нее возникли проблемы с голосом. Во время концертного тура у артистки диагностировали кисту, из-за которой она потеряла голос и была вынуждена переносить выступления. Певица рассказала, что обратилась к психологу, который якобы связал проблемы со здоровьем со сменой языка и посоветовал ей вернуться к русскому. Сама Каменских объяснила это психосоматикой – влиянием психологического состояния на физическое самочувствие.

Такие слова вызвали бурную реакцию в украинских соцсетях. Пользователи критиковали объяснения артистки, а ее история о кисте стала поводом для многочисленных шуток и мемов.

Аллу Кудлай спросили, поддерживала ли она Настю после резонансного интервью. Однако народная артистка не стала рассказывать об их личных разговорах и отказалась оценивать слова крестницы.

Я не буду говорить. Это моя крестница. У меня язык не повернется ничего сказать. Потому что я ее знаю. А то, что там что-то для чего-то… Перемелется – мука будет,

– сказала Кудлай.

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Тем временем певец Артем Пивоваров не остался в стороне от обсуждений вокруг Каменских. Во время одного из концертов в Виннице артист пошутил по поводу заявлений своей коллеги.