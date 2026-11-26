Прошел месяц с тех пор, как рэп-исполнительница alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка.

За этот период артистке уже удалось сбросить 14 килограммов. Между тем в инстаграме она откровенно подвела первые итоги восстановления и показала, как заживают следы после операции.

Звезда продемонстрировала пять небольших шрамов на животе и призналась, что они быстро затягиваются и больше ее совсем не беспокоят.

По словам артистки, у нее произошла полная пищевая адаптация. Теперь она четко понимает свои порции, не переедает и избегает жирной пищи, ведь организму просто трудно ее переваривать. Alyona Alyona рассказала, что лучше всего ее желудок переносит куриное мясо, вареные яйца и обезжиренные молочные продукты, такие как йогурты или творог. Также в рационе знаменитости много простых украинских овощей: свекла, морковь, картофель, а брокколи и цветная капуста стали обязательной частью меню.

Привычка заканчивать прием пищи чем-то сладким никуда не исчезла, поэтому певица спасается кусочком банана или запеченным яблоком. С напитками ситуация сложнее: из-за необходимости пить много воды и протеина за весь месяц она всего дважды пила чай и один раз попробовала разбавленный водой сок.

Исполнительница честно призналась, что иногда пробовала микродозы запрещенных продуктов, чтобы понять реакцию организма, однако за весь месяц ни разу не рвала. Она заметила, что синтетическая еда с усилителями вкуса больше не приносит прежней эйфории, а желудок просто отказывается ее принимать.

Звезда подчеркнула, что хирургическое вмешательство требует огромной ежедневной работы над собой.

Бариатрия – это не панацея. И это не какая-то волшебная таблетка, которую ты принял, и вот оно. Нет. Это такая же тяжелая работа,

– заявила alyona alyona.

Впереди у артистки постепенное возвращение к спорту и легким физическим нагрузкам.

В то же время известно, что врачи установили для alyona alyona строгое ограничение: ближайшие два года планировать беременность нельзя, поскольку организм должен полностью адаптироваться и стабилизироваться после таких кардинальных изменений.