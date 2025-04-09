Анастасия Цимбалару призналась, в каких отношениях находится с экс-супругом

Актриса Анастасия Цимбалару рассказала, какие у нее отношения с бывшим мужем Григорием Баклановым. Также она поделилась, почему больше не хочет выходить замуж.

Цимбалару заметила, что у них с Григорием Баклановым хорошие отношения. Они общаются и дружат, передает Show 24 со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Анастасия Цимбалару поделилась, как удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

Просто двое взрослых людей, которые умеют разговаривать, которые принимали взрослые решения, которые отпустили обиды, которые слышат друг друга, уважают друг друга,

– отметила она.

Для справки! Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе в марте 2024 года.

Анастасия Цимбалару в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Почему Анастасия Цимбалару не хочет замуж

Кроме того, актриса объяснила, почему больше не хочет выходить замуж.

Мне сейчас нравится чувствовать свободу. Мне сейчас нравится фокусироваться на своих целях, на своих амбициях. И мне нравится посвящать время исключительно себе,

– поделилась Анастасия Цимбалару.

В то же время Цимбалару призналась, что готова стать мамой. Актриса надеется, что ей удастся создать полноценную семью, однако пока без брака. Она никогда не считала штамп в паспорте важным.