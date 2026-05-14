14 мая, 09:01
Нестеренко заговорила о разводе с Темляком и призналась, готова ли к новым отношениям

Мария Примыч
Основні тези
  • Анастасия Нестеренко подтвердила развод с Константином Темляком и отметила, что не готова к новым отношениям.
  • Актриса рассказала, что именно она стала инициаторкой разрыва и наслаждается свободой, периодически ходя на свидания без серьезных намерений.

Анастасия Нестеренко заговорила о разводе с Константином Темляком, которого бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила в домашнем насилии. Также актриса призналась, готова ли к новым отношениям.

Подробностями личной жизни Нестеренко поделилась в интервью Маричке Падалко.

В апреле Анастасия Нестеренко подтвердила разрыв с Константином Темляком. Актриса опубликовала видео в тиктоке, где поделилась рефлексией об отношениях и назвала его бывшим мужем.

Звезда сериала "Пограничники" призналась, что закладывала другие смыслы в ролик, однако не скрывает – ожидала, что после этого в сети будет распространяться новость о ее разводе.

Дело в том, что ранее Нестеренко не заявляла о разрыве с Темляком. Актриса не хотела сообщать об изменениях в личной жизни, ведь вообще редко выносит тему отношений на публику.

Вышла, и слава Богу (из отношений с Константином Темляком – 24 Канал). Вот так скажу. Не буду комментировать, 
– сказала Анастасия.

Нестеренко рассказала, что именно она стала инициатором разрыва. Девушка не находится в отношениях уже 8 месяцев. Актриса поделилась, что в быту мало что изменилось, ведь почти полтора года она была женой военного и большую часть времени жила сама. Напомним, что в мае 2024 года Темляк присоединился к батальону ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр. Сейчас Анастасия не готова к новым отношениям.

Мне нравится флиртовать. Мне нравится вот это ощущение, что я никому ничего не должна. Вот эта легкость мне очень нравится, 
– призналась она.

Периодически Нестеренко ходит на свидания, но говорит, что это не серьезно.

Сейчас мне трудно представить, что я снова женюсь, снова кто-то рядом со мной каждый день. Пока что я кайфую от того, что я сама, 
– добавила актриса.

Интервью с Анастасией Нестеренко: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Нестеренко и Темляка?

  • Анастасия Нестеренко и Константин Темляк познакомились на съемках 4 сезона сериала "Крепостная".

  • Они начали встречаться в 2023 году. На первом свидании актеры пошли на украинский фильм "Памфир".

  • Анастасия и Константин поженились в августе 2024-го в Харькове.

