В Черновцах отменили концерт Приходько после ее заявления о "киевском русском языке"

В Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, который должен был состояться 5 мая в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. Причиной такого решения стал очередной языковой скандал вокруг артистки.

Команда Центра Миколайчука опубликовала официальное заявление на своей странице в инстаграме.

На днях Анастасия Приходько возмутила пользователей Threads новым сообщением. Она заявила, что говорит на "киевском русском языке", из-за чего нарвалась на критику.

Заявление Анастасии Приходько о "киевском русском языке" / Скриншот с Threads

После скандального высказывания Приходько Культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука отказался подписывать договор с организаторами концерта.

Наша позиция остается неизменной: мы поддерживаем украинскую культуру, украинский язык и ценности, за которые сегодня борется наша страна. Для нас важно сохранять пространство, которое соответствует принципам уважения к украинской идентичности, общества и наших посетителей,

– говорится в заявлении.

В Черновцах отменили концерт Приходько / Скриншот из инстаграма Центра Миколайчука

В комментарии Общественному и.о. директора Центра Миколайчука Татьяна Дьяченко отметила, что концертные агентства бронируют даты на несколько месяцев вперед, поэтому они не всегда заранее знают, кто будет выступать.

Сейчас, когда выяснилось, что началась продажа билетов и концерт планируется в нашем заведении, мы решили не подписывать никакого договора и сообщили организаторам, чтобы они искали другую локацию... Нас вспоминали в социальных сетях, где люди возмущались. Мы реагировали и сообщали, что у нас концерта не будет,

– заявила она.

Пиарщик Анастасии Приходько подтвердил, что концерта не будет. Другую локацию команда искать не будет.

Произошел определенный мини скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером..,

– сказал Кирилл.

Он добавил: "Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один – это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы".

Кстати, Приходько должна была выступить и в городе Новоднестровск Черновицкой области 6 мая, однако концерт отменили из-за низких продаж билетов.

