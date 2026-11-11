Выбрала свою жизнь: Приходько впервые рассказала об аборте и высказалась по поводу его запрета

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась болезненной личной историей и откровенно рассказала о перенесенном аборте. Артистка решила публично высказать свою позицию по поводу скандальной петиции.

Недавно в Кабмин была подана электронная петиция о запрете абортов по желанию матери, что вызвало бурную реакцию в обществе. Анастасия Приходько не смогла остаться в стороне и в своем инстаграме четко объяснила, почему категорически не поддерживает такие инициативы, обнародовав собственную драматическую историю и назвав эту петицию абсурдной.

Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать. Пришлось выбирать: моя жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а самому младшему тогда был всего год и три месяца,

– призналась артистка.



Приходько высказалась о запрете абортов / Фото sandra_kriger69

Певица подчеркнула, что подобные запреты недопустимы, особенно во время полномасштабной войны, когда украинские женщины проходят через тяжелые испытания.

Поэтому я считаю, что эта петиция не может быть рассмотрена в такое время. Мы видели и слышали множество страшных историй о том, как враг насиловал наших женщин. И как им потом с этим жить?! Я убеждена, что женщина имеет право сама решать, что ей делать, от кого рожать, рожать ли вообще,

– говорит Приходько.

Она добавила, что женщина не является чьей-то собственностью и имеет право самостоятельно выбирать свой жизненный путь.

Тема защиты здоровья женщины и безопасной медицины остается крайне острой для украинского общества. Недавно сеть потрясла новость о том, что певица Ирина Федишин потеряла ребенка на позднем сроке беременности. Позже ее муж назвал врачей, которых обвинил в этой трагедии.