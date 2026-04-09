9 апреля, 14:30
Суд в мае: на блогера Анастасию Скальницкую подали иск из-за скандала с хирургом
Основні тези
- Пластический хирург Денис Юрченко подал иск против блогера Анастасии Скальницкой за защиту чести и достоинства, требуя возмещения морального ущерба.
- Скальницкая публично поделилась недовольством результатами операции по маммопластике, которая осложнилась, и обвинила врача в халатности.
Пластический хирург Денис Юрченко подал иск против инфлюенсера Анастасии Скальницкой, которой ранее делал маммопластику.
Судебное заседание назначено на май, о чем сама блогерша сообщила в инстаграме.
Не пропустите Любимое шоу миллионов: "Україна має талант" возвращается на экраны
Иск касается защиты чести и достоинства врача, а также требования возмещения компенсации за моральный ущерб. Ранее суд уже отказал в удовлетворении иска, поэтому Денис Юрченко подал апелляцию.
Будет суд в мае, где мне уже надо защищать себя. Я не понимаю, зачем он это делает,
– возмутилась Скальницкая.
Что известно об операции блогера?
- В 2022 году Анастасия Скальницкая сделала операцию по увеличению груди.
- Через год после этого возникли осложнения: один из имплантов перевернулся. В декабре 2024 года блогерша снова легла под нож, чтобы исправить форму груди.
- Врач предложил заменить имплант на более современный и чуть больший по размеру, сохранив форму, на что Скальницкая согласилась.
- Восстановление оказалось сложным: в груди появились ямки, импланты были слишком твердыми, изменилась форма ореолов и появилось отслоение. Не получив помощи от врача лично, блогерша рассказала о неудачной операции публично, отметив, что жалеет о рекомендации Юрченко своим подписчикам и знакомым. "Даже если он сделает хорошую вам операцию, этот человек никогда не будет защищать своего пациента", – подчеркнула Анастасия.