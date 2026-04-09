Судове засідання призначене на травень, про що сама блогерка повідомила в інстаграмі.
Позов стосується захисту честі та гідності лікаря, а також вимоги відшкодування моральної шкоди. Раніше суд вже відмовив у задоволенні позову, тому Денис Юрченко подав апеляцію.
Буде суд у травні, де мені вже треба захищати себе. Я не розумію, навіщо він це робить,
– обурилася Скальницька.
Що відомо про операцію блогерки?
- У 2022 році Анастасія Скальницька зробила операцію зі збільшення грудей.
- Через рік після цього виникли ускладнення: один з імплантів перевернувся. У грудні 2024 року блогерка знову лягла під ніж, щоб виправити форму грудей.
- Лікар запропонував замінити імплант на сучасніший і трохи більший за розміром, зберігши форму, на що Скальницька погодилася.
- Відновлення виявилося складним: у грудях з'явилися ямки, імпланти були надто твердими, змінилася форма ореолів і з'явилося відшарування. Не отримавши допомоги від лікаря особисто, блогерка розповіла про невдалу операцію публічно, зазначивши, що шкодує про рекомендацію Юрченка своїм підписникам і знайомим. "Навіть якщо він зробить гарну вам операцію, ця людина ніколи не буде захищати свого пацієнта", – наголосила Анастасія.