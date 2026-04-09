Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці проєкту.
Проєкт є українською адаптацією всесвітньо відомого формату Got Talent і традиційно об’єднує учасників із найрізноманітнішими здібностями. На сцені виступають співаки, музиканти, танцівники, акробати, гумористи та артисти інших жанрів, демонструючи унікальні таланти.
Вперше Україна має талант вийшло в ефір у 2009 році. Відтоді було створено десять сезонів, і тепер шоу знову повертається, щоб відкрити нові імена та вразити глядачів.
Які ще проєкти повертаються на екрани?
- Незабаром глядачі побачать "Караоке на майдані". Знімання шоу стартують 25 квітня на Контрактовій площі. Оновлений формат матиме соціальне спрямування – під час ефірів збиратимуть кошти для реабілітаційного центру "Титанові". Також у проєкті з'явиться новий ведучий, ім'я якого поки тримають у таємниці.
- Крім того, стримінгова платформа Sweet.TV повідомила про відновлення популярних шоу "Фабрика зірок" і "Танцюють всі".
- Водночас телеканал 1+1 Україна готує новий сезон проєкту "Танці з зірками".