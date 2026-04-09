Композицію вона виконала у супроводі струнного квінтету і бандури. Відео виступу опублікували на ютуб-каналі Eurovision Song Contest.
Оновлену Ridnym LELÉKA заспівала на церемонії вручення премії Muzvar Music Awards. Над створенням цієї версії композиції працював режисер-постановник Михайло Харченко. Інструментальний супровід забезпечив струнний квінтет GRAFF, до складу якого входять Владислав Нікулін, Максим Романюк, Максим Ощепков, Олександр Світ і Владислав Примаков. Окрім цього, до виконання приєднався бандурист Ярослав Джусь.
Для мене особливо цінно представити пісню у звучанні, де присутні живі струнні. Адже Ridnym – передусім оркестровий твір, і колись я запишу оркестрову версію. А поки мені цікаво: як вам така напівакустична версія у супроводі струнного квінтету та бандури?,
– зазначила артистка, як передає Суспільне Культура.
Що відомо про Євробачення 2026?
- Пісенний конкурс цьогоріч відбудеться у Відень. Право приймати шоу місто отримало після перемоги виконавця JJ з композицією Wasted Love минулого року.
- Очікується участь 35 країн. Згідно з результатами жеребкування, Україна виступить у другому півфіналі.
- Півфінальні шоу заплановані на 12 і 14 травня, а фінал конкурсу відбудеться 16 травня 2026 року.
- Євробачення-2026 пройде на найбільшій критій арені країни – Wiener Stadthalle.