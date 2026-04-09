Композицию она исполнила в сопровождении струнного квинтета и бандуры. Видео выступления опубликовали на ютуб-канале Eurovision Song Contest.
Обновленную Ridnym LELÉKA спела на церемонии вручения премии Muzvar Music Awards. Над созданием этой версии композиции работал режиссер-постановщик Михаил Харченко. Инструментальное сопровождение обеспечил струнный квинтет GRAFF, в состав которого входят Владислав Никулин, Максим Романюк, Максим Ощепков, Александр Свит и Владислав Примаков. Кроме этого, к исполнению присоединился бандурист Ярослав Джусь.
Для меня особенно ценно представить песню в звучании, где присутствуют живые струнные. Ведь Ridnym – прежде всего оркестровое произведение, и когда-то я запишу оркестровую версию. А пока мне интересно: как вам такая полуакустическая версия в сопровождении струнного квинтета и бандуры?,
– отметила артистка, как передает Суспільне Культура.
LELÉKA – Ridnym: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении 2026?
- Песенный конкурс в этом году состоится в Вене. Право принимать шоу город получил после победы исполнителя JJ с композицией Wasted Love в прошлом году.
- Ожидается участие 35 стран. Согласно результатам жеребьевки, Украина выступит во втором полуфинале.
- Полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая, а финал конкурса состоится 16 мая 2026 года.
- Евровидение-2026 пройдет на самой большой крытой арене страны – Wiener Stadthalle.