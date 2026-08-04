Анатолий Анатолич прокомментировал упреки в том, что он не служит: "Ответ прост"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал обвинения в отношении своей службы в армии и объяснил, чем занимается сейчас.

Об этом он рассказал в интервью для проекта "Насправді Show".

По словам шоумена, он не уклоняется от воинского учета и все необходимые документы у него в порядке. Он подчеркнул, что остается в Украине и использует свои ресурсы для помощи фронту.

У меня ответ прост: я прошел ВВК, стою на учете в военкомате, все документы у меня в порядке,

– отметил Анатолий.

Анатолич также напомнил, что как многодетный отец имел законное право выехать за границу, но сознательно этого не сделал. Его старшей дочери 4 июля исполнилось 15 лет.

У меня простая позиция: либо ты для армии, либо ты в армии,

– сказал телеведущий, описывая свое отношение к мобилизации.

В то же время Анатолий Анатолич говорит, что не исключает возможности присоединиться к армии. Однако пока считает, что наибольшую пользу может принести благодаря волонтерству и постоянной поддержке украинских защитников.

Я вообще считаю, что если человек эффективен в поддержке какой-то бригады, то любая бригада скажет: "Класс, работай, потому что этот человек обеспечит их потребности в снаряжении, оружии – во всем, что им нужно",

– добавил он.

Интервью с Анатолием Анатоличем: смотрите видео онлайн

К слову, накануне стало известно, что финалист второго сезона "Холостячки" Дмитрий Шевченко мобилизовался.