"Если бы я знал": Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с комиком Веней

Шоумен Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с комиком Александром Венедчуком, известным как Веня, который скончался 13 октября.

Анатолий Анатолич опубликовал скриншоты их переписки в инстаграме.

Как оказалось, в конце июня 2026 года мужчины договаривались об интервью, однако встреча так и не состоялась из-за плохого самочувствия комика.

Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. Веня заболел. Главное – здоровье, – написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах,

– отметил Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней из "Ветеранов космических войск" / Скриншот из инстаграма

Что известно о состоянии здоровья Вени?

В январе 2025 года Александр Венедчук перенес кровоизлияние в мозг, которое стало вызывать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. 31 января его забрала скорая помощь прямо со съемок шоу "Элиас". Состояние юмориста было критическим, поэтому нейрохирурги приняли решение срочно провести операцию.

Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки,

– рассказывал тогда Веня.

После операции комик проходил реабилитацию.

В сентябре 2025 года он сообщил об очередном хирургическом вмешательстве, после которого часть его черепа заменили титановой конструкцией. "Во вторник меня прооперировали. Теперь 35% моей головы – это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки", – отметил тогда юморист.

Александр Венедчук / Фото из его инстаграма

Что именно стало причиной смерти Вени, пока неизвестно. Ранее мы писали, что известно о карьере Александра Венедчука.