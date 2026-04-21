Меня вырубило, – Анатолий Анатолич оказался в кресле колесном после Бостонского марафона

Украинский ведущий Анатолий Анатолич преодолел Бостонский марафон. Однако без трудностей не обошлось: шоумен финишировал с судорогами в мышцах.

Анатолий Анатолич рассказал, как прошел забег, в сториз на своей странице в инстаграме. Ведущему удалось финишировать, но "организм дал сбой".

Шоумен бежал в хорошем настроении и темпе, надеясь на личный рекорд. После 38 километра (примерно за 4 километра до финиша) состояние Анатолия резко ухудшилось.

Меня просто вырубило. Стена. Я не мог не то, что бежать, даже идти не получалось. Впервые подумал, что сойду с трассы. Судороги, боль в животе, головокружение, организм просто начал мне отказывать,

– рассказал ведущий.

Анатолию Анатоличу удалось дойти до финиша, но снять момент на видео уже не получилось. Мышцы настолько судорожно, что он не мог даже стоять. Его пересадили в кресло колесное и доставили в скорую помощь.

"Все-таки не дал себе возможности подстроиться под смену часового пояса. Это меня на кресле колесном катают, потому что я не смог встать с асфальта, куда присел", – поделился шоумен.

Анатолий Анатолич рассказал о марафоне: видео

Для Анатолия Анатолича это четвертый преодоленный марафон из шести самых престижных в серии World Marathon Majors, отметили в телеграмм-канале YULA NEWS.

