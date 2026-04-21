Андрей Бедняков, который был ведущим "Орла и Решки", дал большое интервью на ютуб-канале "Разговор". Он рассказал, что узнал о языковом скандале из социальных сетей – его начали помечать под постами.

Шоумен отметил, что должен был отреагировать, ведь обвинять в языковом скандале начали и его.

Я беру ответственность. Я свой выбор сделал – моя страница на украинском. Возвращаться в съемки на русском языке не планирую. Я сделал выбор для себя, понимая, от чего отказываюсь. Делать выбор за других людей и залезать им в головы я тоже не могу и не хочу этого делать,

– сказал Андрей Бедняков.

Шоумен признался, что не знал о запуске нового сезона "Орла и Решки". Но предположил, что у продюсера Нателлы Крапивиной есть на такие решения свои причины.

"Будучи продюсером "Орла и Решки", не использовать бренд – было бы как-то странно. Я могу с этим согласиться. У тебя есть фантастический бренд, который не работает. И как-то его надо использовать. С точки зрения продюсера – я могу это понять. Из-за того что происходит здесь и сейчас – не могу и не хочу. Я бы так не сделал", – подытожил Бедняков.

Интервью с Андреем Бедняковым: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале?