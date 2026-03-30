Русскоязычный контент в инстаграме "Орла и Решки", в частности, возмутил блогершу Елену Мандзюк. На один из ее постов в Threads ответила продюсер тревел-шоу Нателла Крапивина.

Елена Мандзюк отметила, что украинское тревел-шоу ведет коммуникацию с основной страницы в инстаграме на русском языке. Более того, команда "Орла и Решки" использует контент с бывшими ведущими проекта – Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк, Антоном Птушкиным, который был снят ранее.

Этот продукт к вам никакого отношения не имеет. Он сделан для людей с хорошим вкусом. И, кстати, все выпуски просто на языке оригинала. Перевод доступен в настройках,

– написала Нателла Крапивина под сообщением блогерши.

Нателла Крапивина ответила Елене Мандзюк / Скриншот с Threads

Мандзюк уже отреагировала на комментарий Крапивиной.

Есть ответ от продюсера "Орла и Решки". Если коротко – они все клали на украинский язык. А именно, если вам не нравится вся московитая коммуникация на официальной странице, то пользуйтесь переводчиком. И еще, по словам Нателлы Крапивиной, русское дерьмо – только для людей со вкусом. Ну, так сами его и ешьте, не тяните в Украину,

– написала Елена.

Раскритиковал перезапуск "Орла и Решки" и рэпер OTOY на своей странице в Threads. Он надеется, что людей, которые присоединились к этому, не будут брать ни в один "вменяемый" теле- или ютуб-проект.

Крапивина же обвинила OTOY в хайпе. Продюсер написала: "На каком языке был снят (контент – 24 Канал), на таком и публикуется", и добавила: "Сделай хоть что-то полезное в этой жизни, потом поговорим".

OTOY о перезапуске "Орла и Решки" / Скриншот с Threads

Крапивина ответила OTOY / Скриншот из Threads

Из ответов Нателлы можно понять, что она не видит никакой проблемы в том, что продолжает популяризировать русский язык в Украине. Однако на самом деле в этом нет ничего удивительного.

Дело в том, что Крапивина долгое время прожила в Москве. После начала полномасштабного вторжения она писала, что "обожает" этот город, а Россию назвала своим домом (Нателла по национальности азербайджанка).

Продюсер заявила, что в "последние годы у Украины и России было много проблем" (именно так она называет войну). Нателла выбрала позицию "за мир" и отметила, что является патриоткой как России, так и Украины.

Кстати, на связь вышел и бывший ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников. Он отметил, что с 2022 года не является соучредителем компании TeenSpirit, которой принадлежат права на тревел-шоу.

Соответственно, сегодня я не имею никакого влияния на редакционную политику компании. Да, "Орел и Решка" – важная часть моего профессионального пути, и я благодарен за полученный опыт. Но этот этап для меня был давно завершен,

– подчеркнул Синельников.

Телеведущий добавил, что сейчас сосредоточен на создании контента об украинских производителях, развитии крафтовых брендов и поддержке людей, которые работают ради Украины.

Евгений Синельников о перезапуске "Орла и Решки" / Скриншот с Threads

