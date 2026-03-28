Одной из первых на это обратила внимание блогерша Елена Мандзюк. Она опубликовала сообщение в тредс, где возмутилась русскому языку в инстаграм-профиле "Орла и Решки".

Елена Мандзюк подчеркнула, что украинское тревел-шоу полностью ведет коммуникацию на языке страны-агрессора. Чтобы популяризировать новый сезон, они используют прошлый контент с украинскими ведущими – Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк, Антоном Птушкиным.

Запускаете новый сезон старого шоу под названием: "проверим, насколько украинцам все равно". Правила просты: берем украинский продукт, сохраняем русский язык и смотрим, будет ли реакция, или снова съедят это л*йно,

– написала Елена Мандзюк.

Блогер добавила, что подозревает, что таким образом создатели тревел-шоу хотят привлечь внимание зрителей из России. Она раскритиковала Нателлу Крапивину за то, что та "тянет" российское в Украину.

Профиль "Орла и Решки" / Скриншот из инстаграма

Что об этом говорит Андрей Бедняков?

Бывший ведущий шоу "Орел и Решка" высказался в комментариях. Он написал, что не имеет никакого отношения к странице проекта или тех, кто ее ведет.

По контракту все видео принадлежат продюсерам шоу. И поэтому они могут использовать видео с моим участием,

– объяснил Андрей Бедняков.

Шоумен добавил, что сделал свой выбор, поэтому сейчас ведет страницу только на украинском языке, а отвечать за выбор других – не может.

Что известно о новом сезоне "Орла и Решки"?