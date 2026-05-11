Об этом певец сообщил на своей странице в инстаграме.

Владимир Дантес и Вадим Олейник стали победителями 2 сезона "Фабрики звезд", который выходил в 2008 году. Их дуэт назывался "ДиО.фильмы". Коллектив прекратил свое существование в 2015 году.

Когда-то "Фабрика звезд" очень сильно изменила мою жизнь. А теперь, через много лет, я возвращаюсь туда уже ведущим,

– отметил Дантес.

По словам Владимира, обновленное талант-шоу "станет полноценной платформой для новых артистов". В течение осени участники будут работать с профессионалами украинской музыкальной индустрии.

Уверен – это очень правильный момент для возвращения. Потому что сегодня артист – это уже не только человек, который умеет петь. Это человек, который имеет что сказать, пишет музыку, имеет свою позицию, создает себя и свой стиль. И разбирается во всех звеньях производства,

– заметил певец.

Дантес как никто знает, как опыт участия в "Фабрике звезд" может повлиять на будущее артистов. Он рад, что может "быть рядом в момент рождения новых звезд".

В комментариях под сообщением Дантеса поддержали Алексей Дурнев, Ирина Монатик, Рамина Эсхакзай, Анатолий Анатолич, Мика Ньютон, Владимир Завадюк и другие.

Кстати, стриминговая платформа Sweet.tv уже открыла кастинг на обновленную "Фабрику звезд". Заполнить анкету могут люди от 16 до 25 лет. Победитель проекта получит 500 тысяч гривен, старт карьеры, любовь зрителей и песню от музыкального продюсера, композитора и сонграйтера Ивана Клименко.

Напомним, что в январе в Киеве состоялась презентация новых проектов Sweet.TV. Кроме "Фабрики звезд", стриминговая платформа возвращает шоу "Танцуют все" и "Угадай мелодию".

Sweet.tv также представила новинки: тревел-проект Destination X о малоизвестных и впечатляющих уголках Украины, программу "Узнай ложь" с участием юмористов из "Львов на джипе". Также будет 2 сезон "Предателей".

К созданию "Фабрика звезд", Destination X и "Танцуют все" присоединился Владимир Завадюк. Отметим, что проекты "Угадай мелодию" и "Узнай ложь" уже вышли на Sweet.tv.