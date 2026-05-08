Речь идет о треке "Кохаю, але не зовсім", который певица выпустила после их развода. Видео этого выступления уже есть на ютуб-канале BADstreet Boys.

Так, воздушная тревога заставила участников "Нашебачення 6" спуститься в укрытие, но шоу фактически продолжилось прямо там. Трансляцию не остановили: зрители в чате в ютубе предлагали песни, а Владимир Дантес вместе с Дашей Кубик и Фимой Константиновским их исполняли. В этот момент звучали различные известные треки, в частности песни Тины Кароль, Ивана Люленова и DAMNITSKYI. После завершения тревоги Дантес исполнил еще одну песню – трек экс-жены "Кохаю, але не зовсім".

Известно, что над песней "Кохаю, але не зовсім" Надя Дорофеева работала в 2022 году вместе с Иваном Клименко и Михаилом Кацуриным, а официально ее выпустила в 2023-м.

Для контекста! "Нашебачення" – украинское музыкально-юмористическое шоу, шуточный аналог Евровидения, где собирают средства для ВСУ. Наша редакция, кстати, писала материал о том, как прошло "Нашевидение 6".

Что известно об отношениях Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой?

Надя Дорофеева и Владимир Дантес познакомились в 2011 году в поезде. После этого быстро начали общаться, а впоследствии стали парой и начали жить вместе. Через несколько месяцев Дантес сделал предложение. Сначала – с самодельным кольцом, позже – уже более серьезно, в формате романтического квеста. Свадьба состоялась позже, когда пара смогла собрать средства на это празднование.

В марте 2022 года Надя и Владимир объявили о разводе. Пара объяснила, что со временем отношения больше напоминали дружбу, чем брак, поэтому они решили разойтись.

После этого оба начали новые отношения. Надя Дорофеева начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным, а в 2023 году они поженились. Владимир Дантес также начал отношения с Дашей Кацуриной. В то же время сейчас в медиа ходят слухи, что Дантес и Кацурина могли разойтись, однако официальных комментариев по этому поводу не было.