В своем телеграм-канале Кацурина поделилась правилами, которые хочет внедрить в свою жизнь в 2026 году, передает 24 Канал. В одном из пунктов и нашли намек на разрыв с Дантесом.

Кстати Даша Кацурина подогрела слухи о расставании с Дантесом

Даша Кацурина поделилась, что в этом году хочет проводить больше качественного времени с детьми: без телефона и мыслей о работе. Ежедневно утром бизнесвумен планирует прописывать 2 задачи, которые точно должна выполнить в течение дня.

Также Кацурина стремится "останавливаться" и спрашивать себя, чего хочет в моменте. Женщина была уверена, что с этим правилом у нее все хорошо, однако оказалось, что нет.

Я человек, который всю жизнь был в отношениях и жил с детства с родителями. Далее – с мужчиной, потом большая война, с подругами, с родителями, потом снова с мужчиной. И сейчас, когда у меня неделя без детей, я сама дома, столкнулась с тем, что на вопрос "чего я сейчас хочу?" мне сложно ответить,

– призналась Даша.

Кацурина намекнула на расставание с Дантесом / Скриншот с телеграм-канала бизнесвумен

Когда появились слухи о расставании Кацуриной и Дантеса?