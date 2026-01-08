У своєму телеграм-каналі Кацуріна поділилась правилами, які хоче впровадити у своє життя у 2026 році, передає 24 Канал. В одному з пунктів й знайшли натяк на розрив з Дантесом.

До речі Даша Кацуріна підігріла чутки про розставання з Дантесом

Даша Кацуріна поділилась, що цього року хоче проводити більше якісного часу з дітьми: без телефону та думок про роботу. Щодня вранці бізнесвумен планує прописувати 2 завдання, які точно має виконати протягом дня.

Також Кацуріна прагне "зупинятись" і запитувати себе, чого хоче у моменті. Жінка була впевнена, що з цим правилом у неї все добре, проте виявилося, що ні.

Я людина, яка все життя була в стосунках та жила з дитинства з батьками. Далі – з чоловіком, потім велика війна, з подругами, з батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей, я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на питання "чого я зараз хочу?" мені складно відповісти,

– зізналась Даша.

Кацуріна натякнула на розставання з Дантесом / Скриншот з телеграм-каналу бізнесвумен

Коли з'явились чутки про розставання Кацуріної та Дантеса?