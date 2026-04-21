Андрій Бєдняков, який був ведучим "Орла і Решки", дав велике інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова". Він розповів, що дізнався про мовний скандал з соціальних мереж – його почали позначати під дописами.
Шоумен зазначив, що мусив відреагувати, адже звинувачувати у мовному скандалі почали і його.
Я беру відповідальність. Я свій вибір зробив – моя сторінка українською. Повертатися у зйомки російською мовою не планую. Я зробив вибір для себе, розуміючи, від чого відмовляюся. Робити вибір за інших людей і залазити їм в голови я теж не можу і не хочу цього робити,
– сказав Андрій Бєдняков.
Шоумен зізнався, що не знав про запуск нового сезону "Орла і Решки". Але припустив, що у продюсерки Нателли Крапівіної є на такі рішення свої причини.
"Будучи продюсером "Орла і Решки", не використовувати бренд – було б якось дивно. Я можу з цим погодитися. У тебе є фантастичний бренд, який не працює. І якось його треба використовувати. З погляду продюсера – я можу це зрозуміти. Через те що відбувається тут і зараз – не можу і не хочу. Я б так не зробив", – підсумував Бєдняков.
Що відомо про скандал?
- З нагоди 15-річчя проєкту "Орел і Решка" продюсерка Нателла Крапівіна анонсувала новий сезон шоу, що матиме назву "По блату". Місце ведучого в ньому можна купити.
- З моменту анонсу всі публікації на сторінці тревел-шоу почали вестись російською мовою. Це обурило українців, адже такий формат знову "тягне" російське в Україну на п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Андрій Бєдняков та Євген Синельников вже прокоментували, що не мають до цього продукту жодного відношення.
- Нателла Крапівіна відреагувала на критику й сказала, що випуски просто публікують "мовою оригіналу", а переклад можна увімкнути в налаштуваннях.