Андрій Бєдняков, який був ведучим "Орла і Решки", дав велике інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова". Він розповів, що дізнався про мовний скандал з соціальних мереж – його почали позначати під дописами.

До слова Назвала військову "куркою": як Дар'я Лісіч потрапила у гучний скандал і до чого тут Верба

Шоумен зазначив, що мусив відреагувати, адже звинувачувати у мовному скандалі почали і його.

Я беру відповідальність. Я свій вибір зробив – моя сторінка українською. Повертатися у зйомки російською мовою не планую. Я зробив вибір для себе, розуміючи, від чого відмовляюся. Робити вибір за інших людей і залазити їм в голови я теж не можу і не хочу цього робити,

– сказав Андрій Бєдняков.

Шоумен зізнався, що не знав про запуск нового сезону "Орла і Решки". Але припустив, що у продюсерки Нателли Крапівіної є на такі рішення свої причини.

"Будучи продюсером "Орла і Решки", не використовувати бренд – було б якось дивно. Я можу з цим погодитися. У тебе є фантастичний бренд, який не працює. І якось його треба використовувати. З погляду продюсера – я можу це зрозуміти. Через те що відбувається тут і зараз – не можу і не хочу. Я б так не зробив", – підсумував Бєдняков.

Що відомо про скандал?