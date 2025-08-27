Анатолий Анатолич неожиданно встретил Шварценеггера в США: видео с эмоциональной реакцией шоумена
- Анатолий Анатолич неожиданно встретил Арнольда Шварценеггера в США.
- Шоумен снял актера, когда он ехал на велосипеде.
Шоумен Анатолий Анатолич сейчас находится в США. Он поделился с подписчиками, что неожиданно встретил киноактера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера.
Анатолич признался, что осуществилась его детская мечта. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм шоумена.
Анатолий Анатолич снял Арнольда Шварценеггера, когда тот ехал по улице на велосипеде. Рядом с киноактером, вероятно, был его охранник. Встреча со звездой вернула шоумена в детство.
Ну, это не то, что осуществление какой-то несбыточной детской мечты. Это что-то, что вернуло меня во времена, когда я смотрел на плакат со Шварценеггером в однокомнатной хрущевке в Кривом Роге. И как бы я хотел сказать сейчас мальчику, что ты его обязательно увидишь когда-то лет через 25-30. Правда, мальчик бы не поверил,
– написал Анатолич.
Реакция сети
- "А Арнольд такой: "Это Анатолий Анатолич! Это Анатолий Анатолич!"
- "Класс, это так мило".
- "Вау, ваши эмоции передались через видео! Я тоже рада".
- "Завидую, мой кумир с детства".
- "Это просто вау! В такие моменты чувствуешь себя по-детски счастливым человеком".
