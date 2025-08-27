Анатолич признался, что осуществилась его детская мечта. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм шоумена.

Анатолий Анатолич снял Арнольда Шварценеггера, когда тот ехал по улице на велосипеде. Рядом с киноактером, вероятно, был его охранник. Встреча со звездой вернула шоумена в детство.

Ну, это не то, что осуществление какой-то несбыточной детской мечты. Это что-то, что вернуло меня во времена, когда я смотрел на плакат со Шварценеггером в однокомнатной хрущевке в Кривом Роге. И как бы я хотел сказать сейчас мальчику, что ты его обязательно увидишь когда-то лет через 25-30. Правда, мальчик бы не поверил,

– написал Анатолич.

Реакция сети

"А Арнольд такой: "Это Анатолий Анатолич! Это Анатолий Анатолич!"

"Класс, это так мило".

"Вау, ваши эмоции передались через видео! Я тоже рада".

"Завидую, мой кумир с детства".

"Это просто вау! В такие моменты чувствуешь себя по-детски счастливым человеком".

Напомним, ранее Анатолий Анатолич травмировался на полуфинале матча чемпионата Киева по пляжному футболу.