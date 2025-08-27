Анатоліч зізнався, що здійснилась його дитяча мрія. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм шоумена.

Анатолій Анатоліч зняв Арнольда Шварценеггера, коли той їхав вулицею на велосипеді. Поряд з кіноактором, ймовірно, був його охоронець. Зустріч із зіркою повернула шоумена у дитинство.

Ну, це не те, що здійснення якої нездійсненної дитячої мрії. Це щось, що повернуло мене в часи, коли я дивився на плакат зі Шварценеггером в однокімнатній хрущовці в Кривому Розі. І як би я хотів сказати зараз хлопчику, що ти його обов'язково побачиш колись років за 25-30. Правда, хлопчик би не повірив,

– написав Анатоліч.

Реакція мережі

"А Арнольд такий: "Це Анатолій Анатоліч! Це Анатолій Анатоліч!"

"Клас, це так мило".

"Вау, ваші емоції передалися через відео! Я теж рада".

"Заздрю, мій кумир з дитинства".

"Це просто вау! У такі моменти відчуваєш себе по-дитячому щасливою людиною".

