Сегодня, 17 августа, дочь модельера и дизайнера Андре Тана и его бывшей жены, предпринимателя Алины Харечко, празднует день рождения. Софии исполнилось 10 лет.

Андре Тан поздравил дочь с праздником и показал редкое фото с ней. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм дизайнера.

Андре Тан опубликовал фото, на котором держит дочь на плече. Лицо Софии не видно. Сзади них можно увидеть воздушные шарики с надписью "Happy Birthday".

Дизайнер признался, что время пролетело очень быстро – еще будто вчера он впервые держал дочь на руках и не понимал, что жизнь больше "никогда не будет прежней", а уже сегодня София празднует 10-летие.

Я помню тот момент. Вся моя жизнь стала другой. Я создал коллекцию, которая была совсем не похожа на предыдущие, потому что во мне родился новый смысл. Я перестал рисковать бездумно, перестал "прыгать с парашютом" во всех смыслах этого слова. Потому что с тех пор я понял – я отвечаю не только за себя. Я отвечаю за тебя,

– написал он.

Андре Тан добавил, что стал сильнее, мудрее и внимательнее к жизни.

Андре Тан с дочерью Софией / Фото из инстаграма дизайнера

Дизайнер рассказал, что сейчас его дочь экспериментирует и ищет себя. Андре Тан поделился, что София занимается программированием, бальными танцами, ходит на курсы шитья и печет для него самое вкусное печенье.

Моя София, я хочу пожелать тебе самого важного – чтобы ты нашла собственный путь. Чтобы в нем было счастье, радость и внутренняя свобода. Я никогда не буду настаивать, кем тебе быть – программисткой, танцовщицей, дизайнером или кем-то совсем другим. Потому что это твоя жизнь, твой выбор и твоя история,

– обратился Андре Тан к дочери.

Он отметил, что всегда будет рядом с Софией и будет поддерживать ее. Андре Тан добавил, что дочь – его вдохновение, гордость и "самый большой смысл жизни".