Екатерина поделилась двумя фотографиями Александра Усика с младшей дочерью, сделанными в машине.
Мария сидит на коленях у отца. На первой фотографии девочка держится за руль, а Александр внимательно смотрит на нее, а на второй – боксер нежно целует дочь в висок.
Александр Усик с дочерью Марией / Скриншот из инстаграма Екатерины
Александр Усик с младшей дочерью / Скриншот из инстаграма Екатерины
Екатерина Усик показала еще одно фото Марии. Девочку сфотографировали на улице. Она бежит по тропинке и улыбается.
Младшая дочь Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины
Напомним, что Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Дочери живут с мамой в Киеве, а сыновья – с бабушкой и дедушкой в Испании.
"Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и что так рано мои мальчики уедут от меня, я бы никогда не поверила", – делилась Екатерина.
